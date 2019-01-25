Криптовалютная биржа Huobi на комиссиях в 2018 году заработала 483 млн долларов, что больше, чем 462 млн долларов у Binance, лидирующей по объемам торгов, и 292 млн долларов у OKEx, занимающей по показателю объемов второе место. Huobi со среднедневным оборотом в 300 млн долларов является лишь седьмой крупнейшей биржей криптовалют.

Как напоминает ForkLog , в конце ноября компания запустила платформу деривативной торговли Huobi DM. Тогда главный советник по правовым вопросам глобальной институциональной команды Huobi Джош Гудбоди заявил, что новая площадка станет значительным явлением в индустрии криптовалют, поскольку она объединяет множество разнообразных сервисов для торговли цифровыми активами и деривативов.