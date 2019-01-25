Криптовалютная биржа Huobi сообщила о запуске второй версии инструмента для взаимообмена стейблкоинов (PAX, TUSD, USDC и GUSD) на HUSD, который не является стейблкоином и не может быть выведен с биржи.

В HUSD V2.0 был ликвидирован фиксированный курс обмена (1:1). Таким образом, стейблкоины обмениваются по рыночному курсу в долларах США, который определяется в соответствии с фиатно-криптовалютными парами крупнейших бирж, сообщает Ttrcoin .

При этом пользователям самим предлагается выбирать время обмена и объем сделки.

В тестовом режиме HUSD V2.0 будет работать с 25 января по 25 февраля. В это время биржа готова принять пожелания пользователей касательно функционирования обновлённого инструмента.