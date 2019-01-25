Управление финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) выдало еще две лицензии на работу с виртуальными валютами — оператору биткоин-банкоматов LibertyX и финтех-стартапу Robinhood, который получил еще и лицензию на осуществление денежных переводов.

При этом лицензия позволит торговой платформе Robinhood Crypto работать с резидентами Нью-Йорка, сообщает ForkLog .

Ранее BitLicense получили BitPay, Square, Genesis Global Trading, Coinbase и другие.