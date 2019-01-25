Стартап Robinhood также получил еще и лицензию на осуществление денежных переводов.
Управление финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) выдало еще две лицензии на работу с виртуальными валютами — оператору биткоин-банкоматов LibertyX и финтех-стартапу Robinhood, который получил еще и лицензию на осуществление денежных переводов.
При этом лицензия позволит торговой платформе Robinhood Crypto работать с резидентами Нью-Йорка, сообщает ForkLog.
Ранее BitLicense получили BitPay, Square, Genesis Global Trading, Coinbase и другие.
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