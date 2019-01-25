В результате различных мошеннических схем владельцы криптовалюты еthereum лишились в 2018 году 36 млн долларов, что вдвое больше, чем в 2017 году, когда у пользователей было похищено 17 млн долларов, говорится в исследовании аналитической компании Chainalysis.

По словам аналитиков, с конца 2016 и по конец 2018 года в сети еthereum ими было идентифицировано более 2000 скам-адресов, которые получили средства от почти 40 тысяч уникальных пользователей, сообщает ForkLog . При этом именно на 2018 год пришелся всплеск активности мошенников в сети еthereum – почти 75%.

Также наиболее прибыльным мошенническим методом на протяжении 2017 и 2018 годов оставался фишинг, но в прошлом году этот метод стал менее эффективным, и его показатель успешности снизился уже до 38,7%.

Другими наиболее популярными методами отъема монет у пользователей стали исчезновение организаторов ICO (31,5%) и Понци-схемы (финансовые пирамиды) – 15%.