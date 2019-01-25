Платежный сервис QIWI подвергся DDoS-атаке. Об этом говорится в сообщении компании Qrator Labs, специализирующейся на противодействии таким атакам, поступившем в РБК.

Атака произошла накануне. «Платежный сервис QIWI подвергся DDoS-атаке скоростью 200 Гбит/сек (~10 млн пакетов в секунду)», — говорится в сообщении.

Компания зафиксировала три волны атаки: первые две осуществлялись с помощью техники LDAP amplification flood, третья — SYN флуд. Отмечается, что сеть фильтрации уловила трафик этой атаки в основном в западной Европе и США. Она продолжалась в течение восьми минут, попыток возобновить ее не было.

«По масштабу источников и полосе это была рекордная атака с задействованием протокола LDAP», — отметил технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков.

В начале декабря отчет Qrator Labs показал, что количество DDoS-атак на онлайн-кассы в 2018 году выросло в восемь раз по сравнению с предыдущим годом. В среднем в день в прошлом году по всему миру происходило 255 DDoS-атак, всего за год было нейтрализовано 85,578 тыс. атак. При этом наибольший рост (на 836%) был зафиксирован на российском рынке онлайн-касс

