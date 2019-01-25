Общий объем финансирования индексации ежемесячных социальных выплат составит в 2019 году 25,9 млрд рублей, из них 22,1 млрд рублей будут выделены из федерального бюджета, заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова в ходе заседания российской трехсторонней комиссии в правительстве.

«На эти цели — цели индексации — будет направлено в 2019 году 25,9 миллиарда рублей, из них федеральный бюджет — 22,1 миллиарда рублей, из Фонда социального страхования — 3,4 миллиарда рублей, из Пенсионного фонда — 400 миллионов рублей», — сказала она.

Голикова напомнила, что с 1 февраля 2019 года на 4,3% будут проиндексированы соцвыплаты ряду льготных категорий граждан.

«Повышены будут размеры ежемесячных денежных выплат ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы; компенсаций и иных выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, ежемесячной денежной выплаты и ежегодной денежной компенсации инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ряд других выплат», — добавила вице-премьер.