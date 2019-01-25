Газпромбанк привлекает беспроцентный субординированный заем на 90 млрд рублей от АО «Газпром газораспределение». Данные об этом появились на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Заем будет предоставлен до 31 января, средства пойдут в капитал банка. Заявленная сумма составляет 1,52% балансовой стоимости активов Газпромбанка. Срок возврата долга не установлен, однако он не может быть меньше пяти лет с момента включения средств в капитал.

В Газпромбанке факт сделки подтвердили. «Наша стратегия предусматривает плановое увеличение собственного капитала как за счет капитализации прибыли, так и за счет внешних источников, в том числе средств основного акционера. Полученные средства будут использованы для реализации утвержденной стратегии развития розничного бизнеса банка», — сообщили в пресс-службе кредитной организации.



Ранее агентство Moody's включало Газпромбанк в число игроков, которые больше всего уязвимы к введению новых базельских требований к капиталу.