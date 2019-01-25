Ямайская фондовая биржа (JSE) планирует добавить в листинг security-токены в рамках второго этапа пилотного проекта, проводимого совместно с канадским стартапом Blockstation.

В первой фазе были задействованы регулируемые брокер-дилеры и Центральный депозитарий ценных бумаг Ямайки (JCSD), которые управляли счетами своих клиентов, а JCSD отвечал за клиринг, расчеты и хранение как фиатных средств, так и цифровых активов, сообщает ForkLog .

В рамках второго этапа пилотного проекта должен состояться листинг security-токенов непосредственно на фондовой бирже.