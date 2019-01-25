Майк Новограц, Бобби Ли, Винни Лингем и другие эксперты в области цифровых денег не сомневаются в том, что курс биткоина в ближайшее время значительно снизится.

В начале декабря прошлого года соучредитель биржи BTCC Бобби Ли спрогнозировал, что курс главной криптовалюты опустится до 2500 долларов в январе, сообщает РБК .

Миллиардер и основатель Galaxy Digital Майк Новограц уверен, что резких падений стоимости монеты больше не будет, но не исключает, что цена биткоина может опуститься до отметки в 3000 долларов, после чего она будет находиться в зоне от 3000 долларов до 6000 долларов в ближайшем будущем.

Похожего мнения придерживается руководитель стартапа Civic Винни Лингем, который утверждает, что в ближайшие месяц или два первая криптовалюта будет торговаться в районе 3000-5000 долларов.

Глава Morgan Creek Digital Assets Энтони Помплиано также уверен, что в краткосрочной перспективе остается возможность дальнейшего падения курса биткоина ниже 3000 долларов.

Аналитик Мурад Махмудов считает, что к апрелю цена биткоина упадет до 1700-2200 долларов, сравнив ситуацию в индустрии с медвежьим рынком 2014-2015 годов.

При этом, по словам создателя Cardano Чарльза Хоскинсона, биткоин вернется к историческому максимуму в 20 тыс. долларов только спустя 10-11 лет.