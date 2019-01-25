Специалисты, которые делают краткосрочные негативные прогнозы, предполагают, что в дальнейшем цена криптовалюты начнет вновь расти, но это займет значительно больше времени, чем ожидалось.
Майк Новограц, Бобби Ли, Винни Лингем и другие эксперты в области цифровых денег не сомневаются в том, что курс биткоина в ближайшее время значительно снизится.
В начале декабря прошлого года соучредитель биржи BTCC Бобби Ли спрогнозировал, что курс главной криптовалюты опустится до 2500 долларов в январе, сообщает РБК.
Миллиардер и основатель Galaxy Digital Майк Новограц уверен, что резких падений стоимости монеты больше не будет, но не исключает, что цена биткоина может опуститься до отметки в 3000 долларов, после чего она будет находиться в зоне от 3000 долларов до 6000 долларов в ближайшем будущем.
Похожего мнения придерживается руководитель стартапа Civic Винни Лингем, который утверждает, что в ближайшие месяц или два первая криптовалюта будет торговаться в районе 3000-5000 долларов.
Глава Morgan Creek Digital Assets Энтони Помплиано также уверен, что в краткосрочной перспективе остается возможность дальнейшего падения курса биткоина ниже 3000 долларов.
Аналитик Мурад Махмудов считает, что к апрелю цена биткоина упадет до 1700-2200 долларов, сравнив ситуацию в индустрии с медвежьим рынком 2014-2015 годов.
При этом, по словам создателя Cardano Чарльза Хоскинсона, биткоин вернется к историческому максимуму в 20 тыс. долларов только спустя 10-11 лет.
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