Совокупный объем предоставленного факторами финансирования показал прирост на 42% по сравнению 2017 годом и достиг порядка 2,6 трлн рублей, сообщает рейтинговое агентство «Эксперт РА», ссылаясь на результаты анкетирования российских факторов по итогам 2018 года.

На данный момент анкеты агентству предоставили 25 факторов. Их совокупный портфель по состоянию на 01.01.2019 превысил 580 млрд рублей. Суммарно на компании, предоставившие данные, приходится 2 530 млрд рублей выплаченного финансирования, что охватывает порядка 96% рынка.

Полные итоги исследования будут опубликованы на сайте «Эксперт РА» и в ведущих деловых изданиях в марте 2019 года.