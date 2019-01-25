Екатеринбургский банк «Нейва» подвел итоги работы в 2018 году. В частности, за год объем активов увеличился на 14% и составил 8,3 млрд рублей, сообщили в кредитной организации.

Бухгалтерская чистая прибыль за 2018 год составила 155 млн рублей, немного снизившись по сравнению с 2017-м (со 165 млн).

Кредитный портфель также несколько уменьшился, составив 1,06 млрд рублей на 31 декабря против 1,25 млрд на 1 января 2018 года.

Депозитный портфель за год, напротив, увеличился — с 3,19 млрд до 3,462 млрд рублей.

Клиентская база банка по физическим и юридическим лицам выросла на 15%.

Председатель правления «Нейвы» Павел Ефремов также подчеркнул, что в течение прошлого года банк активно инвестировал средства в развитие. Объем инвестиций составил порядка 60 млн рублей.

«Банк расширил географию присутствия, открыв шесть дополнительных офисов в Новосибирске, Уфе, Тюмени, Казани, Краснодаре и Самаре, завершил проект модернизации информационно-вычислительного комплекса для повышения его надежности и вычислительной мощности, запустил новые мобильные приложения для физических и юридических лиц, — рассказал Павел Ефремов. — Помимо этого, были внедрены бесконтактные карты и сервис для оплаты по картам с помощью смартфона, а также сервисы ГИС ГМП, позволяющие легко оплачивать государственные, налоговые, коммунальные платежи и различные штрафы».



Также сообщается, что рентабельность капитала банка по итогам года составила 19%.