Реакция финансового рынка на реализацию Банком России отложенных покупок валюты для Минфина будет ограниченной, поскольку они будут осуществляться равномерно в течение трех лет, а ежедневный объем покупок валюты увеличится незначительно, считает регулятор.

«Принимая решение, Банк России исходил из того, что отложенные покупки будут осуществляться равномерно в течение 36 месяцев с момента начала проведения данных операций, то есть в течение трех лет. При этом ежедневный объем покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила увеличится лишь на 2,8 млрд рублей, что составляет незначительное увеличение при регулярных покупках в объеме 15,6 млрд рублей в день в январе. Соответственно, Банк России полагает, что реакция финансового рынка на реализацию отложенных покупок будет ограниченной», — сообщили журналистам в пресс-службе регулятора.

Регулярные покупки валюты для Минфина РФ, приостановленные в сентябре, ЦБ возобновил с 15 января текущего года. Первый зампред Банка России Ксения Юдаева тогда же, в середине января, заявила, что рынок нормально воспринял возобновление регулятором покупок валюты для министерства, ситуация на рынках достаточно стабильная, а валютная волатильность низкая.

Это позволило принять решение о начале и отложенных покупок для Минфина, сообщили в пресс-службе Банка России.

«Ситуация на внутреннем финансовом рынке после возобновления 15 января 2019 года регулярных покупок оставалась стабильной, что соответствовало ожиданиям Банка России. Это создало условия для начала проведения отложенных в 2018 году покупок уже с февраля текущего года», — говорится в сообщении.