Центральный банк России с 25 января 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Еврокапитал-Альянс» (регистрационный номер 2672, г. Переславль-Залесский). Об этом регулятор сообщает в своем пресс-релизе.

Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

«Основным видом деятельности ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» являлось предоставление банковских гарантий с привлечением узкого круга посредников (агентов) на нерыночных и не соответствующих обычаям делового оборота условиях. Портфель выданных кредитной организацией гарантий составлял около девяти миллиардов рублей и превысил размер ее собственных средств более чем в семь раз. При этом формальный подход к оценке деятельности принципалов систематически приводил к занижению принятых ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» кредитных рисков по предоставленным банковским гарантиям, в связи с чем надзорным органом в адрес банка неоднократно направлялись соответствующие предписания. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций», — отмечается в сообщении.



Банк России неоднократно (восемь раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении банка «Еврокапитал-Альянс» меры.

В деятельности финучреждения прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. По данному факту ЦБ обратился в правоохранительные органы.

«Еврокапитал-Альянс» — участник системы страхования вкладов.

