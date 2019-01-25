Количество блокчейн-компаний в Швейцарии и Лихтенштейне за 2018 год увеличилось на 20%, говорится в отчете швейцарского инвестиционного консорциума Crypto Valley Venture Capital (CV VC).

На конец декабря 2018 года 750 блокчейн-компаний базировались в этих альпийских странах. При этом по сравнению с предыдущим годом их количество увеличилось на 121 фирму, сообщает Anycoin .

Среди появившихся в прошлом году компаний есть четыре стартапа-«единорога» стоимостью не менее 1 млрд долларов — Bitmain, Cardano, Dfinity Foundation и Ethereum.

По данным CV VC, 50 крупнейших компаний «Криптодолины» составляют около пятой части криптовалютного рынка. В них занято около 480 человек. В целом в блокчейн-отрасли региона работает около 3300 человек, в основном в Цуге и Цюрихе.