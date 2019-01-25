Биткоин, который занимал 18 позицию рейтинга популярных криптовалют от Центра по развитию индустрии информационных технологий Китая (CCID) — исследовательского подразделения Министерства промышленности страны, поднялся на 15 строчку.

Первое место снова занял проект EOS, на втором — ethereum. Замкнули рейтинг NEM, litecoin и decred, сообщает РБК .

Это девятый по счету список, он обновляется каждый месяц, как и в прошлый раз, в него вошли 34 проекта, которые оцениваются по технологической составляющей, практической ценности и инновационности. Критерии оценки составляются с учетом рекомендаций рабочих групп и консультантов.