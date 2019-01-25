Результаты банковского сектора за 2018 год говорят о том, что ЦБ успешно контролирует ситуацию в секторе. Макропруденциальные меры позволили стабилизировать темпы роста розничного кредитования на уровне 22% г/г. Несмотря на нестабильность розничной депозитной базы во втором полугодии, к концу года объем валютных депозитов в системе восстановился до значений 2кв18. Рынок корпоративного кредитования рос быстрее, чем это было необходимо для погашения валютных обязательств, что является хорошей новостью. Кроме того, сектор безболезненно переварил отзыв еще 77 лицензий и имеет достаточный запас избыточной ликвидности.

Рынок розничных кредитов вырос на 22,4% по итогам 2018 года, но в последние три месяца рост этого сегмента стабилизировался: Результаты 2018 года в сегменте розничного кредитования в целом совпали с ожиданиями – темпы роста кредитного портфеля российских банков ускорились с 13-14% г/г в начале 2018 года до 22,4% г/г по итогам года (рост на 22,8% г/г, на который ссылаются в прессе, является ростом рынка с поправкой на валютную переоценку, мы же ориентируемся на стандартную оценку роста рынка). При этом важно отметить два момента. Во-первых, прирост ипотечного кредитного портфеля обеспечил около 47% прироста общего портфеля (по результатам 10М18) по сравнению с 54% в 2017 году, что в целом говорит о сохранении сбалансированной структуры роста рынка и является хорошим знаком. Во-вторых, в результате повышения ЦБ РФ коэффициентов риска по потребительским кредитам с сентября 2018 темпы роста общего портфеля стабилизировались на уровне 22-23% г/г, демонстрируя успех ЦБ в реализации макропруденциального подхода. Способность стабилизировать рост рынка розничного кредитования с помощью изменения коэффициентов риска снимает необходимость обеспечивать ужесточение монетарных условий через изменение процентной ставки и соответствует нашей концепции, что ЦБ постарается заякорить процентную ставку на текущем уровне. По нашим оценкам на 2019 год, приемлемым выглядит 17%-й рост кредитного рынка.

Рынок розничных депозитов – валютные депозиты вернулись в банки: Хотя с августа 2018 года нестабильность рынка розничных депозитов стала поводом для беспокойства, к концу года ситуация ощутимо нормализовалась. Уровень валютных депозитов в системе вернулся к значениям 2кв18 – то есть к $88 млрд (21,5% всей депозитной базы). Прирост сегмента рублевых депозитов составил 8,3% г/г по итогам года – это меньше чем 11,7% г/г в 2017 году, но все же остается достаточно приемлемой цифрой. Правда, следует отметить, что в 4кв18 темпы прироста рублевых депозитов устойчиво снижались, что может означать вымывание части сбережений малообеспеченных групп населения в условиях ускоряющейся инфляции. По этой причине, в 2019 году следует ожидать замедления роста розничных депозитов до 6% г/г.

Рост корпоративного кредитного портфеля более 10% г/г в рублевом сегменте, но валютный делевередж продолжается: Динамика сегмента корпоративного кредитования в целом оказалась лучше ожиданий, в сегменте рублевых кредитов рост по итогам года, по нашим оценкам, составил 10-13% г/г. В отличие от 2017 года, когда прирост рублевого кредитования был использован компаниями для снижения валютной задолженности (при росте рублевого кредитного портфеля банков на $40 млрд сокращение внешнего долга компаний составило $8 млрд и сокращение валютного кредитного портфеля в российских банках составило $33 млрд), в 2018 году на сокращение валютных обязательств (суммарно по валютным кредитам и внешнему долгу) ушло $33 млрд при росте рублевой задолженности на $49 млрд. Ускорение кредитной активности объясняет и улучшение динамики корпоративных счетов - прирост рынка корпоративных депозитов с очисткой от средств Минфина составил 13% г/г по итогам 2018 года.

Банки по-прежнему держат около 2,9 трлн рублей избыточной ликвидности на счетах и в бумагах ЦБ: Несмотря на улучшение динамики корпоративного кредитования, российские банки по-прежнему располагают значительной избыточной ликвидностью. По итогам 2018 года на депозитах в ЦБ лежало 1,5 трлн рублей; кроме того еще 1,4 трлн вложено банками в облигации ЦБ. Это означает, что даже в условиях замедления роста розничной депозитной базы банки имеют возможность финансировать рост спроса на корпоративные кредиты за счет использования избыточной ликвидности. По итогам 2018 года в системе продолжает работать 440 банков – хотя громких банкротств удалось избежать, в 2018 году было отозвано 77 банковских лицензий (в 2017 г. отозвали 58 лицензий).