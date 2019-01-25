Банк «Уралсиб» предлагает корпоративным клиентам новый трансакционный продукт «Счет для идентификации платежа» для компаний, работающим с широким кругом поставщиков или принимающим большое количество платежей.

На данный счет клиент получает от банка информацию о плательщике или платеже в виде 25-значного уникального идентификатора платежа (УИП). Расчеты проводятся с использованием УИП, номера которых клиент сообщает своим плательщикам при выставлении счетов на оплату. Все идентификаторы платежей отражаются в выписке по расчетному счету, говорится в сообщении кредитной организации.

По словам исполнительного директора по трансакционному бизнесу банка «Уралсиб»» Петра Зубрицкого, последовательное расширение линейки Cash Management дает дополнительные возможности взаимодействия с клиентами, в рамках которого банк может осуществлять аутсорсинг функций казначейства и бухгалтерии компаний-клиентов, помогая повышать их эффективность.