Центробанк с 1 февраля 2019 года начнет проводить отложенные в 2018 году покупки валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, сообщили в пресс-службе регулятора.



«Банк России принял решение приступить с 1 февраля 2019 года к проведению отложенных в 2018 году покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Отложенные покупки будут осуществляться равномерно в течение 36 месяцев с момента начала проведения данных операций. Эти операции увеличат ежедневный объем покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 2,8 миллиарда рублей», — отмечается в релизе.



При этом регулятор оставляет за собой право приостанавливать покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила в случае возникновения угроз для финансовой стабильности.