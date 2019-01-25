Банк «Открытие» предложил к избранию в Совет директоров компании Polymetal International plc кандидатуру руководителя первого блока банка Артема Кириллова, который также занимает должность заместителя председателя правления банка непрофильных активов «Траст».

Как говорится в сообщении кредитной организации, рассмотрение кандидатуры Кириллова пройдет на общем собрание акционеров Polymetal International plc, которое назначено на 13 февраля 2019 года.

Артем Кириллов имеет многолетний опыт работы в финансах и консалтинге, в разные годы занимая руководящие позиции в российских банках и представительствах крупнейших международных консалтинговых компаний (PwC, McKinsey, BCG).

Банк «Открытие» является акционером компании Polymetal International plc с долей 6,93% акционерного капитала.