Сегодня наступает пик налоговых платежей, и российская валюта после вчерашнего полупроцентного роста уйдет в диапазон 65-65,5 рубля за доллар, сообщает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

«Здесь шорты по паре доллар-рубль лучше фиксировать: вероятность разворота вверх, как это происходило весь последний квартал прошлого года, велика. Если мы не увидим позитивного открытия рынка акций США, то традиционные пятничные коррекционные настроения могут возобладать под занавес торгового дня», - прогнозирует эксперт.

Пара доллар/рубль находится на поддержке, которая будет пробита на открытии, комментирует аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

«После этого продавцам откроются новые цели на отметках 65,60 рубля, 65,32 рубля и 65 рублей за доллар США. Если на торгах в Европе участники рынка не побегут в защитные активы перед выходными, то можно рассмотреть падение курса доллара до 65,32 рубля. Для продавцов в евро открыта дорога к уровню 73,55 рубля», - поясняет аналитик.

По словам начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгия Ващенко, рубль может получить поддержку от цены на нефть, если ситуация в Венесуэле усугубится. Ориентир по паре USD/RUB: 65,50-66,00.