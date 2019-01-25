Банк нарастил долю рынка по счетам до востребования за 11 месяцев прошлого года до 9,93% увеличив ее более, чем на 1,2%. За этот период банк обеспечил более 15,5% прироста всего рынка частных сбережений, увеличив свою долю на 50 п.п.. На сегодняшний день она превышает 3,6%. Количество вкладчиков выросло на 13 %.

«Высоким спросом пользуются как депозиты, так и накопительные счета. При этом на накопительных и текущих счетах хранится 62% всех сбережений. Кроме того, мы видим высокий интерес премиальных клиентов к инвестиционным продуктам, количество клиентов держателей инвестиционных продуктов выросло более чем на 30%. С начала года спрос на них вырос почти в два раза. Общий объем портфеля инвестпродуктов превысил 144 млрд рублей», - комментирует директор по сегментам розничного бизнеса Альфа-Банка Алексей Ермаков.

Напомним, что до 31 января этого года действует специальное предложение по накопительным продуктам: вкладу «Большой куш» и накопительному счету «Альфа-Счет». Депозит «Большой куш» обеспечивает доход до 8,18% годовых в рублях. Это удобный способ накопления средств, с возможностью выбора способа начисления процентов (с капитализацией или без), сроком размещения от 1 года до 3 лет. Минимальная сумма депозита составляет 50 000 рублей. Открыть депозит возможно в отделении, контакт-центре, интернет-банке «Альфа-Клик» или мобильном приложении «Альфа-Мобайл». Пополнение и снятие средств, а также автоматическое продление депозита не предусмотрено. По накопительному счету «Альфа-Счет» клиенты банка могут получить до 8% годовых уже с первого месяца размещения средств на счете. Открыть и пополнить «Альфа-Счет» и депозит «Большой куш», а также любой накопительный продукт, клиенты могут наиболее удобным способом: в отделении банка, интернет и мобильном банке или через контакт-центр.