• Центробанк принял решение с 1 февраля приступить к проведению отложенных в 2018 году покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Отложенные покупки будут осуществляться равномерно в течение 36 месяцев, эти операции увеличат ежедневный объем покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 2,8 млрд рублей. Биржевые курсы доллара и евро отреагировали на эту информацию ростом, превысив 66 и 75 рублей соответственно. Сам регулятор ожидает ограниченной реакции финрынка на реализацию отложенных покупок валюты.

• Банк России отозвал первую в 2019 году банковскую лицензию. Без лицензии остался банк «Еврокапитал-Альянс» (Переславль-Залесский, 310-е место по размеру активов). Основным видом деятельности кредитной организации было предоставление банковских гарантий с привлечением узкого круга посредников (агентов) на нерыночных и не соответствующих обычаям делового оборота условиях. Портфель выданных гарантий составлял около 9 млрд рублей и превысил размер собственных средств банка более чем в семь раз, отмечает регулятор. При этом формальный подход к оценке деятельности принципалов систематически приводил к занижению банком принятых кредитных рисков по предоставленным гарантиям. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. В деятельности финучреждения прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, в связи с чем ЦБ обратился в правоохранительные органы.

• Россияне столкнулись с пропажей данных за 2017—2018 годы из Пенсионного фонда России. В выписках из лицевого счета людей разных годов рождения и из разных регионов отсутствовала информация о трудовом стаже, взносах работодателя и пенсионных баллах. В ПФР пояснили , что некорректное отображение информации было связано с тестированием нового программного комплекса, которое продлится до конца января, и коснулось менее чем 1% выписок. При этом в ПФР подчеркнули, что отсутствие информации о стаже и пенсионных баллах в выписке не означает их пропажу, а «на данный момент сервис формирования выписок работает корректно».

• ЦБ рекомендовал банкам указывать минимальную гарантированную ставку по вкладам при проведении сотрудниками консультаций с вкладчиками, а также в материалах рекламного характера. Регулятор направил кредитным организациям соответствующее информационное письмо. Как пояснили в пресс-службе ЦБ, причиной появления таких рекомендаций стали зафиксированные в последнее время случаи, когда кредитные организации сообщают потребителю только о максимально возможной доходности вклада, зависящей от соблюдения вкладчиком ряда условий, или указывают доходность за отдельный период вклада.

• «Тинькофф Мобайл» занял первое место в «Народном рейтинге» сотовых операторов на Банки.ру . По итогам 2018 года виртуальный оператор получил 33,6 балла, ответил на 156 обращений клиентов и решил 21 проблему пользователей. Стела и диплом победителя будут вручены представителям оператора на официальной церемонии «Банк года», которая пройдет 8 февраля в Москве. Как сообщалось ранее, лидером «Народного рейтинга» банков стал Тинькофф Банк .