С 22 января 2019 года все локально производимые автомобили Группы PSA (Peugeot-Citroёn) получили заключение ТПП КО о соответствии требованиям, предусмотренным постановлением правительства РФ «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В список вошли пассажирские автомобили и коммерческие фургоны брендов Peugeot и Citroёn, которые производятся на заводе ООО «ПСМА Рус» в Калуге:

Седаны: Citroёn C4 седан и Peugeot 408;

Пассажирские автобусы: Citroёn SpaceTourer и Peugeot Traveller;

Коммерческие фургоны: Citroёn Jumpy и Peugeot Expert.

Все локально произведенные автомобили: коммерческие фургоны и пассажирские автобусы собираются на заводе в Калуге по полному циклу производства.

Благодаря высокому качеству продукции, конкурентоспособной цене, широкой модельной линейке, возможностям трансформации и созданию разнообразных спецверсий на базе фургонов, Группа PSA уверена, что данная продукция, будет востребованна, в том числе, для государственных и муниципальных нужд.

Справка:

Коммерческие модели Peugeot Expert и Citroёn Jumpy, собираемые на российском заводе, представлены в двух вариантах длины (L2 – 4,95 м и L3 – 5,30 м) и с одним вариантом высоты кузова (до 1948 мм, в зависимости от нагрузки). Колесная база обеих версий составляет 3 275 мм. Каждый из указанных типов кузова доступен в двух вариантах полной массы: до 2,5 т (версии для эксплуатации в мегаполисах, где въезд в центр для грузовых автомобилей ограничен) и более 3,0 т. В зависимости от модификации, объем грузового отсека фургона составляет от 5.3 до 6.6 кубометров. Внушительные объемы погрузки при сохранении компактных размеров делают эксплуатацию автомобиля в городе максимально удобной.

Фургоны Peugeot Expert и Citroёn Jumpy российской сборки оснащаются дизельными двигателями объемом 1,6 л (90 л.с.) с механической 5-ти ступенчатой коробкой передач и 2,0 л (150 л.с.), работающим в паре со 6-ти ступенчатой механической трансмиссией.

Базовые версии фургонов оснащаются всем необходимым оборудованием, способным обеспечить высокий уровень комфорта и безопасности. В стандартное оснащение фургонов входят штатная сплошная металлическая перегородка во всю высоту кузова, кольца для фиксации груза в полу, правая сдвижная боковая дверь и задние распашные 50/50 двери. Автомобили прекрасно адаптированы к российским условиям эксплуатации: в стандарт входят усиленная подвеска и увеличенный дорожный просвет, металлическая защита картера двигателя, предпусковой непрограммируемый догреватель дизельного двигателя, обогрев зоны покоя стеклоочистителей, а также аккумулятор увеличенной емкости. В отличие от импортируемых версий, локальные модели получили штатные противотуманные фары и подогрев сидений, а также дополнительный уровень оснащения (Citroën Jumpy Business, Peugeot Expert Premium Pack), который отличается наличием системы Moduwork (лючок в перегородке, откидывающееся сиденье пассажира для транспортировки длинномеров), кондиционера, парковочных сенсоров и датчиков дождя и света.

Расширение гаммы за счет разработки полного модельного ряда трансформаций позволяет удовлетворить запросы новых клиентов и организаций. Так, на базе коммерческих фургонов Peugeot Expert и Citroёn Jumpy разрабатываются пассажирские (8+1; 9+1) и грузопассажирские (4+1; 5+1) модификации, а также рефрижераторы, бронированные автомобили инкассации, передвижные лаборатории, автомобили социальной и скорой медицинской помощи и т.п.

Конверсия позволяет не только расширить ассортимент продукции, но и построить автомобиль, в точности соответствующий пожеланиям заказчика. Peugeot и Citroёn в сегменте LCV являются высококонкурентными и наиболее прибыльными продуктами Группы PSA по всему миру.