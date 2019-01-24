Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) опубликовало документ с предложением классифицировать криптоактивы на три категории и применить к ним существующие нормы законодательства. До 5 апреля FCA займется сбором публичных комментариев касательно предложенных мер регулирования.

Как сообщает ForkLog , ведомство относит такие криптовалюты, как биткоин и litecoin, в категорию «обменные токены». При этом покупка и продажа «обменных токенов» не регулируется FCA.

Security-токены относятся к инвестиционным инструментам в соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках и Директивой Евросоюза «O рынках финансовых инструментов» (MiFID II). Эмитенты security-токенов должны обращаться в FCA за разрешением.

Utility-токены при определенных обстоятельствах относятся к электронным деньгам и не регулируются FCA, поскольку, как правило, не обладают свойствами ценных бумаг.

Стейблкоины в некоторых случаях могут подпадать под определение электронных денег. Например, если они «подкреплены определенными активами, корзиной криптоактивов или управляются алгоритмами, регулирующими предложение токенов».