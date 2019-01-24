Хотя новостной поток из США не дает четких оснований для устойчивого роста аппетита инвесторов к риску, валюты развивающихся рынков демонстрируют укрепление. Рубль оказался в лидерах, укрепившись практически на 5% с начала месяца, что неудивительно с учетом сильного ослабления российской валюты в конце декабря. Однако не следует забывать о рисках – динамика курса все в большей степени определяется состоянием капитального счета. Если в 2015- 2017 гг. масштаб оттока капитала из России определялся погашением внешнего корпоративного долга, то в 2018 г. выплаты по долгу объясняют только половину чистого оттока капитала, что свидетельствует о росте роли других каналов операций по счету движения капитала.

Политика США вызывает все больше споров: Новостной фон США не способствует устойчивому росту аппетита инвесторов к риску. Во-первых, в США продолжается шатдаун, который длится уже 34 дня. Хотя ранее эксперты отмечали, что потери экономики США от текущего шатдауна меньше, чем, например, от шатдауна при Б.Обаме, сейчас начинают звучать опасения, что его эффект недооценен и может обернуться для США нулевым ростом в 1К19. Во-вторых, перспектива разрешения торговых споров между США и Китаем остается туманной. Формально США демонстрируют нежелание идти на уступки в торговых переговорах, но ожидающийся на следующей неделе визит в Вашингтон главного переговорщика от Китая, вицепремьера Лю Хэ, дает рынкам надежду на достижение конструктивных договоренностей. Из Европы также нет хороших новостей - сегодня пройдет заседание ЕЦБ по ставке, и рынки ждут выступления главы ЕЦБ Марио Драги, но оно вряд ли изменит настрой инвесторов. Ближайшие уровни поддержки и сопротивления для пары евро/доллар - 1,1300 и 1,1465, соответственно.

Инвесторы вновь проявляют интерес к фунту: Интерес рынков к фунту начинает восстанавливаться; так, пара фунт/доллар выросла с 1,29 до 1,31. Укрепление британской валюты связано с ожиданиями продления срока переговоров по Brexit, а также снижением рисков выхода Великобритании из ЕС без соглашения. Кроме того, опубликованные на неделе данные по рынку труда также поддержали фунт: безработица в Великобритании в сентябре-ноябре 2018 г. снизилась до 4% - до минимального значения с 1975 г. На следующей неделе премьер-министр Т.Мэй должна представить скорректированный план Brexit.

Цены на нефть остаются под давлением ожиданий снижения спроса: Цены на нефть марки Brent продолжают оставаться на уровне 60-62 $/барр. Их дальнейшему укреплению препятствуют ожидания замедления спроса на энергоресурсы в будущем в связи с замедлением роста мировой экономики. Сегодня будут опубликованы данные по запасам нефти в США; если они продолжат сокращаться, то это может оказать поддержку дальнейшему росту цен и позволить преодолеть уровень 63 $/барр. Кроме того, новости из Венесуэлы также играют в пользу роста сырьевых котировок.

Рубль - в лидерах роста, но не стоит забывать о рисках: Валюты стран развивающихся рынков продолжают укрепляться: южноафриканский ранд вырос на 3,8% с начала месяца, бразильский реал – на 3,1%, турецкая лира – на 3,0%. При этом рубль пока находится в лидерах роста, укрепившись на 4,8% с начала января, отражая стабилизацию геополитической обстановки вокруг России, рост цен на нефть, а также налоговый период, который продлится до 28 января. Тем не менее, дальнейшая динамика курса будет определяться движением капитала. Согласно недавно опубликованным данным ЦБ, если в 2017 г. весь отток капитала из России был связан с погашением внешнего долга корпоративным сектором, то в прошлом году чистое погашение долга составило всего $32 млрд при оттоке капитала в $68 млрд. До конца марта, то есть до президентских выборов на Украине, российский рынок скорее всего будет обращать больше внимания на риски, нежели на возможности роста. Торговый диапазон на неделю: 65,2-67,0 руб./$.