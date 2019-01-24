Команды Zilliqa и MaiCoin намерены запустить централизованную биржу Hg Exchange для торговли токенизированными традиционными активами в юрисдикции Сингапура. Токенизация ценных бумаг будет происходить на блокчейне Zilliqa, запуск основной сети которого запланирован на 31 января.

По словам разработчиков, Hg Exchange будет целостным решением для эмитентов токенов, покупателей/продавцов и брокер-дилеров, предоставляющим доступ к ценным бумагам и security-токенам, сообщает ForkLog.

Биржа уже подписала письмо о намерениях с Phillip Securities, PrimePartners, RHT Capital and Fundnel. При этом все партнеры площадки должны быть лицензированы Денежно-кредитным управлением Сингапура (MAS), а сама торговая платформа присоединится к финтех-песочнице ведомства.