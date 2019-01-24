В Оксфорде арестован хакер, которого подозревают в атаке на сеть IOTA и краже криптоактивов на 10 млн евро. Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Юго-Восточного региона Великобритании (SEROCU) изъяли у него компьютеры и другое оборудование, а также предъявили обвинения в мошенничестве, краже и отмывании средств.

Как сообщает Anycoin , предполагается, что задержанный незаконно собирал seed-фразы из 81 символа для защиты IOTA-кошельков пользователей с 2017 года, а с января прошлого года с их помощью похитил криптовалюту у по меньшей мере 85 жертв. Полиция Гессена получила от граждан несколько жалоб на кражу средств из их криптокошельков и начала расследование этих случаев.

Кроме того, 19 января прошлого года он провел атаку на сеть IOTA, чтобы не дать пострадавшим пользователям восстановить свои средства.

Сотрудники немецких правоохранительных органов обнаружили, что разыскиваемый ими хакер живет в Великобритании, и подключили к расследованию Объединенную рабочую группу по борьбе с киберпреступностью (J-CAT) из Европола.