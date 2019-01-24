Объем электронных платежей в денежном эквиваленте, проведенных через систему Акибанка с начала 2018 года, составил 112 млрд рублей. При этом количество клиентов, использующих мобильный банкинг для ведения собственного бизнеса, увеличилось до 78% от общего объема, говорится в сообщении кредитной организации.

В 2019 году специалисты Акибанка планируют внедрить онлайн-конвертацию валют, возможность ведения электронного документооборота с госорганами и контрагентами» в системе iBank2, а также запросы о задолженности по налогам и кредитам.

По словам начальника отдела информационных технологий корпоративного бизнеса ПАО «Акибанк» Владислава Крайнова, внутридневной лимит на совершение операций в системе сегодня достигает 10 млн рублей, лимит на единовременную операцию – 1 млн рублей, что очень удобно для ведения бизнеса.

Система, разработанная Акибанком, действует в двух режимах: «Информационный» или «Полнофункциональный». В первом случае приложение позволяет просматривать все движения средств и письма, а «Полнофункциональный» режим позволяет подписывать и отправлять документы в банк.