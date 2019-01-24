Банк непрофильных активов (БНА) полностью создан и вышел на свою проектную мощность за полгода. Его команда сформирована, утверждены процессы работы коллегиальных органов и кредитных комитетов. Об этом рассказал в интервью Банки.ру глава Банка непрофильных активов Александр Соколов.

«После присоединения Автовазбанка и завершения еще ряда внутренних процедур общая численность сотрудников БНА составит порядка 700 человек. Несмотря на 2 триллиона рублей активов на балансе, у нас «поджарая» оргструктура. Основная часть команды — специалисты по работе с проблемными и непрофильными активами, юристы, финансисты и структураторы», — сообщил Соколов.