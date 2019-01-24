Министерство финансов Украины утвердило программу выплаты государственного долга в 2019 году, сумма которого составляет 417,4 млрд гривен (около 15 млрд долларов). Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Общие выплаты по государственному долгу, которые должны быть осуществлены в 2019 году, законом о бюджете предусмотрены на уровне 417,4 млрд гривен, из которых 239,2 млрд гривен (более 8,5 млрд долларов (57,3%)) — выплаты по государственному внутреннему долгу и 178,2 млрд гривен (свыше 6,3 млрд долларов (42,7%)) — выплаты по государственному внешнему долгу», — отмечается в документе.

При этом Минфин в 2019 году планирует заимствовать 345,9 млрд гривен (примерно 12,3 млрд долларов): на внутреннем рынке — 202 млрд гривен (58,4% общей суммы займа), внешние заимствования запланированы в объеме 143,9 млрд гривен (41,6%).

В 2018 году государственные заимствования в общий фонд госбюджета поступили на сумму около 277 млрд гривен (около 10 млрд долларов). Из них внешние заимствования составили 103 млрд гривен, а внутренние — 174 млрд.