В Тинькофф Банке, банке «Ак Барс», Промсвязьбанке, Альфа-Банке, Росбанке и Совкомбанке ряд клиентов смогут переводить средства через Систему быстрых платежей (СБП) уже с 28 января 2019 года. Об этом Банки.ру рассказали в пресс-службах данных кредитных организаций.

«С 28 января возможность переводов по Системе быстрых платежей появится у ограниченного круга клиентов, с 28 февраля – у всех», — отметили в Тинькофф Банке.

«Мы планируем 28 января запустить СБП для ограниченного круга клиентов, по мере реализации проекта определим дату запуска для всех клиентов», — указал директор дирекции цифрового бизнеса Промсвязьбанка Юрий Чернышев.

В «Ак Барсе» акцентировали внимание на том, что банк разработал программный комплекс и IT-решения для запуска СБП и готов предоставить услугу для всех клиентов банка.

«На первоначальном этапе система будет запущена в опытно-промышленную эксплуатацию. 28 января к СБП подключатся пилотные клиенты. С 28 февраля услуга будет доступна для всех клиентов «Ак Барса» с хотя бы одним открытым карточным счетом», — прокомментировали в пресс-службе банка.

Альфа-Банк также запустит услугу денежных переводов через Систему быстрых платежей 28 января, сообщили в кредитной организации. «Услуга будет развернута на ограниченный круг клиентов. Полномасштабный запуск на всех клиентов планируется на 28 февраля», — добавили в банке.

Помимо этого, 28 января Росбанк и Совкомбанк запустят СПБ для ограниченного круга клиентов. «Росбанк определит лояльную выборку клиентов, заинтересованных в активном использовании возможностей платформы, которая позволит получить репрезентативный отклик о работоспособности, востребованности и клиентской ценности. По итогам тестирования системы мы планируем запуск на всех клиентов с 28 февраля», — пояснила заместитель директора департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка Лидия Каширина.

Как сообщил Банки.ру заместитель председателя правления Совкомбанка Алексей Панферов, с 28 января функционал СБП будет доступен для ограниченного числа клиентов банка в целях корректного проведения тестирования системы в боевом режиме с реальными трансакциями и движением денежных средств. «Поэтапный вывод технически сложных услуг — это общемировая практика», — отметил Панферов.

Напомним, 28 января 2019 года будет запущена в промышленную эксплуатацию Система быстрых платежей, которая позволит россиянам переводить деньги друг другу по номеру телефона (для этого банк-отправитель и банк-получатель должны быть подключены к системе). Переводы будут проходить в режиме 24/7 365 дней в году, без выходных и праздников. Время на проведение одного перевода не превысит 15 секунд.

Предполагается, что в течение месяца — до 28 февраля 2019 года первые 12 банков — участников системы, которые задействованы в «пилоте», предложат новую услугу ограниченному количеству клиентов. Срок начала предоставления этой услуги клиентам банки определяют сами.

Оператором и расчетным центром СБП является Банк России. При этом Национальная система платежных карт выступает операционным, платежным и клиринговым центром системы. В проекте также принимает участие ассоциация «ФинТех», она будет выполнять роль площадки для диалога с участниками финансового рынка, задействованными в Системе быстрых платежей.



Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru