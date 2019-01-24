Центробанк подал в Роспатент заявку на регистрацию соответствующего знака системы быстрых платежей (СПБ). Об этом стало известно в ходе пресс-брифинга.

«Эмблема, по сути, включает в себя логотипы всех банков, участвующих в СПБ с самого начала», — прокомментировал начальник управления инноваций НСПК Дмитрий Колесников.

Ассоциация «Финтех», в которую входят ЦБ и крупнейшие российские банки, в настоящее время работает над внедрением системы быстрых платежей. Она даст россиянам возможность быстро переводить деньги на счет клиента почти любого крупного банка по упрощенной форме, в том числе по номеру телефона или адресу электронной почты. Промышленный запуск системы намечен на 28 января.



Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в понедельник сказала, что регулятор считает, что подключение к системе быстрых платежей должно быть обязательным для системно значимых банков, и рассчитывает, что они присоединятся к системе до конца текущего года.