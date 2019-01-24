Bitcoin сможет вернуться к историческому максимуму в 20 тыс. долларов только через 10-11 лет, считает основатель Cardano, соучредитель еthereum и глава блокчейн компании IOHK Чарльз Хоскинсон.

«Нам (криптоиндустрии, — прим. ред.) может потребоваться 11 лет, чтобы достигнуть показателей 2017 года, но в этот момент мы будем сильно отличаться от других экосистем. У нас будут миллионы, возможно, даже миллиарды пользователей, которые будут использовать криптовалюты при покупке товаров и услуг», — цитирует Хоскинсона РБК .

Он сравнил ситуацию на рынке криптовалют с компанией Amazon, которая потеряла 95% своей стоимости за два года из-за пузыря доткомов, но через 12 лет к 2011-2012 году стала гораздо более зрелой.

При этом по словам создателя Cardano, ключевой момент в развитии индустрии — приход институциональных инвесторов. Разработчики цифровых денег должны представить крупным игрокам продуманную дорожную карту, чтобы привлечь их внимание.