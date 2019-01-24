Клиентам смогут воспользоваться всеми преимуществами доступности активов, включая доход от стейкинга, участие в голосованиях, подтверждение наличия средств и быстрые трансакции.
Стартап Anchor Labs запустил кастодиальное решение Anchorage для крупных инвесторов.
Разработчики Anchorage утверждают, что предоставят клиентам все преимущества доступности активов, включая доход от стейкинга, участие в голосованиях, подтверждение наличия средств и быстрые трансакции, сообщает ForkLog.
Как говорится сообщении компании, до этого момента инвесторы сталкивались с ограничениями «холодных хранилищ», уязвимых перед человеческим фактором. Кроме того, такие хранилища находятся в изоляции, что делает передвижение активов слишком медленным.
Детали кастодиального механизма Anchorage, который якобы решает эту проблему, раскрыты не были.
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