Стартап Anchor Labs запустил кастодиальное решение Anchorage для крупных инвесторов.

Разработчики Anchorage утверждают, что предоставят клиентам все преимущества доступности активов, включая доход от стейкинга, участие в голосованиях, подтверждение наличия средств и быстрые трансакции, сообщает ForkLog .

Как говорится сообщении компании, до этого момента инвесторы сталкивались с ограничениями «холодных хранилищ», уязвимых перед человеческим фактором. Кроме того, такие хранилища находятся в изоляции, что делает передвижение активов слишком медленным.

Детали кастодиального механизма Anchorage, который якобы решает эту проблему, раскрыты не были.