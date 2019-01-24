Газпромбанк сохраняет кредитную линию на 150 млн долларов, открытую совместному предприятию венесуэльской компании Petroleos de Venezuela (PDVSA) и российского Gazprom Bank Latin America Ventures B.V. Линия гарантирована поставками нефти, сообщил ТАСС источник.

«В рамках СП с PDVSA банк сохраняет кредитную линию на 150 млн долларов, предназначенных для операционной деятельности предприятия. Линия гарантирована поставками нефти, что делает риски минимальными», — сказал он.

Ранее в пресс-службе банка ТАСС сообщили, что в настоящее время Газпромбанк не реализует инвестиционных проектов в Венесуэле и расценивает возможные риски в связи с ситуацией в стране как несущественные.

По оценкам экспертов, накопленные российские инвестиции в Венесуэлу превышают 4,1 млрд долларов . В частности, инвестиции в проекты по разработке двух венесуэльских месторождений (Лагунильяс Тьерра и Бачакеро Тьерра), которыми занималось СП PDVSA и Gazprom Bank Latin America Ventures B.V., составляют 300 млн долларов.