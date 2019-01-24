«Ростелеком» может стать единственным владельцем сотовой компании «Т2 РТК холдинг» (работает под брендом Tele2). Госкомпания уже согласовала такую сделку с акционерами Tele2, а Росимущество подготовило директиву, одобряющую увеличение доли «Ростелекома» до 100%, пишут «Ведомости».

По информации издания, для сделки с «Ростелекомом» весь «Т2 РТК холдинг» оценен в 240 млрд рублей. Однако, по словам последнего, речь идет лишь об увеличении пакета «Ростелекома» до контрольного, а не до 100%.

С учетом долга стоимость Tele2 может составить 200 млрд рублей, подсчитала аналитик БКС Мария Суханова, чистый долг к концу III квартала достигал 120 млрд. С оценкой в 200 млрд рублей, согласен и аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин.

Сейчас «Ростелеком» владеет 45% Tele2. Остальное принадлежит Tele2 Russia Holding AB, в которой у ВТБ— 50%, у Invintel B.V. Алексея Мордашова — 40% и 10% принадлежит банку «Россия» Юрия Ковальчука.

В мае 2017 года гендиректор «Ростелекома» Михаил Осеевский заявлял, что оператор консультируется с чиновниками о директиве на покупку Tele2.

Возможный контроль «Ростелекома» позволит улучшить условия конвергентных тарифов: госоператор, являющийся практически монополистом на рынке фиксированной связи, и мобильный бизнес Tele2 смогут дополнить друг друга, считают эксперты. По их мнению, помимо объединяющего фиксированную и мобильную связь продукта для частных пользователей интересное предложение могут получить корпоративные и государственные клиенты «Ростелекома». Распространяя эти пакеты, «Ростелеком» и Tele2 могут продавать услуги мобильной связи со скидкой, но ожидать массового снижения тарифов Tele2 в случае сделки не стоит.