Россельхозбанк совместно с компанией СКБ Контур запустил новую услугу в системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-клиент» – сервис проверки контрагентов «Светофор».

Как говорится в сообщении кредитной организации, при указании ИНН получателя в поле нового платежного поручения «Светофор» присвоит ему определенный цвет: красный, желтый или зеленый, в зависимости от уровня риска контрагента.

При этом оценка происходит на основе данных ЦБ, Федеральной налоговой службы, Росстата, Федеральной службы судебных приставов, единого федерального реестра сведений о банкротстве и других ведомств.

Подать заявку на подключение или отключение услуги можно самостоятельно в системе «Интернет-клиент».

По словам заместителя председателя правления Россельхозбанка Екатерины Романьковой, интеграция сервиса «Светофор» в систему «Интернет-клиент» РСХБ не только повысит качество обслуживания, но и значительно упростит деятельность клиентов.