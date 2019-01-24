В декабре индекс «свободных денег» показал традиционный пик конца года. За месяц рост составил более 50%, что вывело показатель на уровень 36,7 тыс. рублей, свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир».

Индекс «свободных денег» рассчитывается как разница между доходами домохозяйства и затратами на необходимые товары и услуги.



«Ежегодно в декабре объемы «свободных денег» в российских семьях резко увеличиваются. Казалось бы, перед праздниками и каникулами наши соотечественники совершают дополнительные покупки как продуктов, так и подарков, и «свободных денег» должно оставаться меньше. Но не стоит забывать про выплату различных премий, бонусов, так называемых 13-х зарплат, что и выводит индекс на такую высокую отметку», — отмечают социологи.

За год объем «свободных денег» в декабре вырос на 20%. Таким образом, среднегодовое значение индекса «свободных денег» остановилось на отметке в 24,2 тыс. рублей.

«Это самый высокий показатель за все годы наблюдений. Более того, это самый стремительный рост в течение года по сравнению с динамикой предыдущих лет», — говорится в исследовании.