Экспорт ненефтяных товаров из России по итогам 2018 года вернулся на докризисный уровень 2013 года. Динамика внешней торговли за последние пять лет демонстрирует устойчивое восстановление после минимальных значений 2016 года. Об этом говорится в январском номере «Мониторинга экономической ситуации», выпускаемого РАНХиГСом и институтом Гайдара.

«Экспорт топливно-энергетических товаров, следующий за изменением мировых цен на энергоресурсы, в 2018 году. достиг 78% от докризисного уровня (января—октября 2013 года), а экспорт прочих товаров вернулся к докризисному уровню (103%). Импорт составил 76% от рекордных значений 2013 года», — говорится в обзоре.

Кроме того, эксперты отмечают, что впервые за последние пять лет увеличилась доля Евросоюза в товарообороте с Россией. При этом рост импорта из ЕС (+5,8%) был ниже, чем с другими странами (+7,8%).

«В первые 10 месяцев 2018 года доля ЕС в товарообороте России увеличилась на 0,38 п.п., это первый случай увеличения доли стран Европейского союза за последние пять лет… Это связано как с большей долей энергоресурсов в российском экспорте в Евросоюз, так и с увеличением цен на трубный газ, который следует за ростом цен на нефть», — отмечается в докладе.

Продолжается увеличение доли в товарообороте стран АТЭС, в том числе за счет роста товарооборота с Китаем (экспорт вырос в 1,5 раза), что также компенсировало снижение доли США.

Также в РАНХиГСе отмечают восстановление товарооборота между Россией и Украиной за последний год. Рост стоимостных объемов экспорта на Украину составил 25,6%, что превышает рост российского экспорта в любую из стран — членов ЕАЭС.