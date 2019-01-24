Проект охватывал ведение бухгалтерского, внутреннего и депозитарного учета ценных бумаг и учтенных векселей. В основе решения — приложения «Бэк-офис операций с ценными бумагами», «Депозитарий» и «Учтенные векселя» программного комплекса RS-Securities V.6.

Внедрение выполнено в коробочном режиме, позволяющем заказчику получить полнофункциональное решение в сжатые сроки. Была произведена настройка системы под индивидуальные требования заказчика, сотрудники банка прошли обучение работе с новым ПО.

«Это не первый опыт нашего сотрудничества с АО «ТЭМБР-БАНК», с 2010 года банк использует для автоматизации основной деятельности АБС RS-Bank V.6, — отметил Ринат Каримов, заместитель генерального директора R-Style Softlab, директор департамента банковского ПО RS-Bank. — С внедрением промышленного решения для учета операций с ценными бумагами банк сможет не только оптимизировать работу сотрудников, но и улучшить результативность на финансовых рынках».

Для справки:

АО «ТЭМБР-БАНК» зарегистрирован 28 марта 1994 года. Полное название — Коммерческий топливно-энергетический межрегиональный банк реконструкции и развития (акционерное общество). Развивает три основные направления банковского бизнеса: корпоративное, инвестиционное и розничное. Универсальный банк, предоставляющий широкий спектр услуг физическим и юридическим лицам, в т. ч. малым и средним предприятиям. Более подробно на сайте: https://tembr.ru/

R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО, входящий в международную группу компаний Asseco . Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк и многие другие.

Источник: R-Style Softlab