В ходе проекта в ЦАБС объединены подлежащие учету и отчетности децентрализованные данные по 72 филиалам банка, а также произведена замена Pervasive на промышленную СУБД Oracle.

Совместная проектная команда специалистов R-Style Softlab и Liberty Bank автоматизировала и адаптировала большой объем пользовательской функциональности для работы банка с розничными и корпоративными клиентами, включая такие направления, как депозиты, расчетно-кассовое обслуживание (РКО), ценные бумаги. Кроме того, был перенесен массив данных финансовой организации из 72 независимо работающих АБС в новую систему, имеющую удобный и функциональный интерфейс на грузинском языке.

На настоящий момент в банке функционирует более 3000 автоматизированных рабочих мест (АРМ), обслуживаются свыше 13 млн счетов. На текущий момент в банке ежедневно получают услуги более 230 тыс. клиентов, пиковое количество выполняемых в новой системе проводок за день уже превышает 2,3 млн.

«Мощная АБС, отвечающая сегодняшним запросам банка, от проверенного поставщика откроет перед нами новые возможности для дальнейшего развития и позволит, с одной стороны, ускорить прохождение документов между филиалами и сократить объемы документооборота, а с другой — повысить отказоустойчивость и производительность автоматизированной системы, оптимизировать расходы на ее сопровождение. Также новая версия повысит качество обслуживания клиентов и в будущем даст банку возможность быстрого развития», — прокомментировал Гиорги Торонджадзе, заместитель директора ИТ-департамента, начальник департамента по развитию банковских услуг, Liberty Bank.

«Выполненный нами и партнерами из Asseco Georgia проект интересен его масштабностью. Ранее банк на протяжении многих лет использовал АБС RS-Bank v. 5.1 и в результате самостоятельного ее сопровождения накопил большой объем уникальной кастомизированной функциональности, которую нельзя было потерять при переходе на новую АБС. Дополнительная сложность — стабильно высокий трафик операций, не прекращающийся в режиме 24 x 7. При этом возможности системы RS-Bank V.6 и уровень компетенций проектной команды позволили нам решить для банка эту амбициозную задачу. Теперь наши отношения переходят в плоскость сопровождения системы», — отметил Ринат Каримов заместитель генерального директора R-Style Softlab.

АБС RS-Bank V.6 соответствует требованиям крупнейших кредитных учреждений. В ходе тестирования решения, проведенного компанией в 2017 году, система подтвердила возможность одновременной работы в ней более 30 тысяч пользователей — сотрудников банка, способность начислять и отражать по балансу за короткий промежуток времени проценты по свыше 15 млн депозитных и по более 5 млн кредитных договоров физических и юридических лиц и многое другое.

Для справки:

Liberty Bank — коммерческий банк, входит в тройку крупнейших банков Грузии. Банк имеет самую крупную сеть филиалов и обслуживает около 1,6 миллиона физических и более 77 тысяч юридических лиц. Специализация банка является в некоторой степени уникальной для Грузии: банку предоставлено эксклюзивное право осуществлять пенсионные и прочие социальные выплаты в стране.

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Asseco Georgia — разработчик инфраструктурных решений для организаций различных отраслей экономики, входит в состав европейского ИТ-холдинга — Asseco Group.

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Источник: R-Style Softlab