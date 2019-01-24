Правительство пока в целом удовлетворено действием соглашения с нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин, подписанного в ноябре 2018 года. Кабмин не рассматривает его пролонгацию, пишут «Известия» .



«Соглашение с нефтяниками выполняется в полном объеме, поэтому никаких новых решений по его корректировке или пролонгации сейчас нет и они не обсуждаются», — рассказал изданию представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

Он отметил, что в конце февраля нефтяные компании получат первые выплаты по обратному акцизу, после чего можно будет оценить, как работает механизм налогового маневра. Под обратным акцизом имеется в виду возврат владельцам НПЗ части акциза на нефть, если она ушла на производство конкретных нефтепродуктов, например керосина или бензина.

Заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин положительно оценил действие соглашения, отмечая, что ничего непрогнозируемого на рынке сейчас не происходит, есть лишь небольшой рост цен на бензин и дизтопливо — по его данным, с 1 по 14 января на 0,5% и 0,8% соответственно.

Позитивным моментом он назвал выравнивание цен на заправках вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) и независимых сетей АЗС. По его словам, стабилизация ситуации не требует пролонгации соглашения правительства и нефтяников.

Президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников сказал, что по истечении срока соглашения должен быть принят документ об увеличении нормы биржевых продаж топлива (с 10% до 15%). «В декабре было много совещаний с участием министерств и компаний, и не только мы, но многие участники говорили: зачем тянуть, давайте вводить. Но решили, пока действует соглашение, подождать. Потому что надо понять, как работает механизм обратного акциза», — отметил он.

Необходимость принятия такого решения он объяснил влиянием биржевых торгов на бензиновые цены.

Перспективы рыночного регулирования топливных цен путем увеличения нормы продаж на бирже эксперты оценивают скептически. «Такая мера, как увеличение биржевых продаж, безусловно, эффективная, но надо учитывать природу прошлогоднего кризиса на топливном рынке. Корень проблемы — это рост себестоимости бензина вследствие повышения акциза и увеличение рублевой цены нефти. Поэтому рост биржевых продаж может не стать панацеей», — сказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Он считает, что имеются риски дальнейшего увеличения цен на бензин, если курс рубля будет падать, а мировые цены на нефть пойдут в рост.



По мнению старшего консультанта VYGON Consulting Александра Былкина, «по окончании соглашения о заморозке цен никаких скачков не произойдет, так как введенный в 2019 году демпфирующий механизм сглаживает влияние изменения макропараметров и налоговой нагрузки на стоимость топлива в РФ». Эксперт уверен, что при сохранении нынешних цен на нефть и курса рубля никаких дополнительных мер регулирования после 31 марта не требуется даже с учетом повышения акцизов и НДС. По его оценкам, увеличение розничных цен не превысит темпов роста инфляции по итогам года.