Появится всеобъемлющий вид бизнеса, названия которого мы даже еще не знаем, считает предправления АФК «Система.
Председатель правления АФК «Система» Андрей Дубовсков предсказал появление нового, всеобъемлющего вида бизнеса, названия которого сейчас никто не знает. Такое заявление он сделал на сессии «Русского дома» на всемирном экономическом форуме в Давосе.
«Я считаю, что рано или поздно, и неважно, из какого источника, из телекома или из хайтека, или из финтеха, или из софтвера, но родится тот всеобъемлющий вид бизнеса, названия которого мы даже еще не знаем. И вот эта вот архаика, в том числе регуляторная архаика, когда допустим, финансовая регуляторика касается только финансовых институтов и банков, телекоммуникационная регуляторика касается только телекоммуникационных компаний прочее-прочее. — Вот эта вся архаика уйдет в прошлое, и мы придумаем, как сделать так, чтобы стимулировать развитие этого нового бизнеса, о котором я говорю», — сообщил Дубовсков.
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