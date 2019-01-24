Председатель правления АФК «Система» Андрей Дубовсков предсказал появление нового, всеобъемлющего вида бизнеса, названия которого сейчас никто не знает. Такое заявление он сделал на сессии «Русского дома» на всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Я считаю, что рано или поздно, и неважно, из какого источника, из телекома или из хайтека, или из финтеха, или из софтвера, но родится тот всеобъемлющий вид бизнеса, названия которого мы даже еще не знаем. И вот эта вот архаика, в том числе регуляторная архаика, когда допустим, финансовая регуляторика касается только финансовых институтов и банков, телекоммуникационная регуляторика касается только телекоммуникационных компаний прочее-прочее. — Вот эта вся архаика уйдет в прошлое, и мы придумаем, как сделать так, чтобы стимулировать развитие этого нового бизнеса, о котором я говорю», — сообщил Дубовсков.