Республиканский фонд поддержки Татарстана может направить на выплаты вкладчикам первой и третьей очереди обанкротившихся Татфондбанка, Интехбанка и инвестиционной компании «ТФБ Финанс» не менее 2 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Принято решение — обеспечить Фонду выплаты в размере 500 тысяч рублей лицам, чьи требования превышают 500 тысяч рублей, а также вкладчикам ООО «ИК «ТФБ Финанс», которые до 16 ноября 2018 года обратились в суд и получили решение суда. На поддержку указанных групп потребуется не менее 2 миллиардов рублей», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Планируется, что Фонд заключит 4 тыс. договоров переуступки. Учитывая объем и сумму, выплаты будут осуществляться не позднее одного года с момента заключения договора. На 24 января 2019 года Фонд оказал поддержку 2,4 тыс. вкладчикам на сумму более 480 млн рублей.

Банк России 3 марта 2017 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Татфондбанка.