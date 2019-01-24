Платежная система Contact впервые за 20 лет провела широкомасштабный ребрендинг. Изменения коснулись позиционирования, маркетинговой стратегии и фирменного стиля компании. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

«Значительную часть клиентов платежной системы составляют семейные люди, которые отправляют средства своим близким, находясь вдали от дома. Так было принято решение сделать акцент в позиционировании на миссию бренда и те важные жизненные вопросы, которые Contact помогает решать своим клиентам изо дня в день. При этом обновленный бренд не должен был утратить отличительных черт уже сложившегося у аудитории образа: надежного партнера и помощника», — прокомментировали в компании.

Прежний слоган — «Отправляйте с уверенностью!» был заменен на новые лозунги: «Contact — Быть ближе» и «Contact На твоей стороне». Идея нового логотипа — «круг семьи, где ее глава оберегает близких и заботится о них», отметили в компании. Новый логотип также подчеркивает приверженность компании ценностям QIWI, в состав которого она входит.