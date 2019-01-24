В 2018 году банки выдали россиянам 37,41 млн новых кредитов общим объемом свыше 8,61 трлн рублей. Таковы данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 18%, при этом объемы кредитования увеличились на 46%.

«Лидером по темпам роста объемов кредитования в 2018 году стал сегмент кредитных карт. Количество новых карт выросло на 40% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 63%. В 2018 году было выдано более 12,66 миллиона новых карт с общим лимитом 908,05 миллиарда рублей, годом ранее — 7,99 миллиона карт на 367,93 миллиарда рублей. Средний лимит по карте увеличился за год на 37%: с 46 тысяч до 63 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.

Количество новых кредитов наличными выросло на 19%, при этом объем кредитования увеличился на 50%. В 2018-м было выдано 15,65 млн кредитов наличными на 4,06 трлн рублей. Средний размер выданного кредита наличными увеличился до 260 тыс. рублей.

По данным ОКБ, количество новых ипотечных кредитов , средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в прошлом году, выросло в годовом отношении на 35%: было выдано 1,34 млн ипотечных кредитов на общую сумму более 2,74 трлн рублей. Средний размер нового ипотечного кредита увеличился до 2,05 млн рублей.

В сегменте автокредитования количество новых кредитов выросло на 12%. Так, было выдано 606,80 тыс. кредитов на 484,05 млрд рублей. Средний размер нового автокредита увеличился до 798 тыс. рублей.

При этом количество новых POS-кредитов снизилось на 12%. За 2018 год было выдано 6,99 млн POS-кредитов общим объемом 241,29 млрд рублей.