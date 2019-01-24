Теперь обязательное страхование вкладов физических лиц дополняется страхованием вкладов малого бизнеса – организаций, входящих в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (Реестр МСП).

Для поддержания в актуальном состоянии информации о принадлежности клиента к МСП компания «ПрограмБанк» создала новый модуль «Проверка по реестру МСП». Возможности этого модуля:

  • Проверка всех новых клиентов на принадлежность к реестру малого и среднего предпринимательства через СМЭВ.
  • Сверка данных по текущим клиентам с реестром МСП с заданной периодичностью и автоматическое обновление информации о принадлежности клиентов к малому и среднему бизнесу.
  • Формирование журнала всех выполненных проверок на принадлежность к МСП, результатов проверок и изменений в справочнике клиентов.

С помощью модуля «Проверка по реестру МСП» банк имеет возможность:

  • Поддерживать актуальность информации о принадлежности клиента к малому и среднему бизнесу.
  • Минимизировать количество ошибок при формировании Реестра обязательств банка перед вкладчиками и формы 0409345.
  • Использовать информацию о принадлежности клиента к малому бизнесу в рамках процессов ПОД/ФТ.

Благодаря платформе Java EE модуль «Проверка по реестру МСП» может быть установлен в банке использующем любую АБС, независимо от производителя.

Справочная информация

ПрограмБанк — является основателем рынка банковской автоматизации в России и работает на этом рынке уже 29 лет.
Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — « ПрограмБанк.ФронтОфис», « ПрограмБанк.АБС» и « ПрограмБанк.БизнесАнализ», системы для инвестиционных компаний — « ПрограмБанк.Инвест», страхового рынка — « ПрограмБанк.Страхование», и микрофинансового рынка — « ПрограмБанк.КредитМикро».

Согласно рейтингу российских поставщиков банковского программного обеспечения —  IBS Sales League Table — компания «ПрограмБанк» стабильно входит в перечень лучших поставщиков банковского ПО в России. «ПрограмБанк» также стал победителем  Национальной банковской Премии в номинации «За профессиональное обслуживание Интегрированной банковской системы».

Клиенты компании: Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФО «МигКредит», Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.

Источник: ПрограмБанк