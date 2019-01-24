Теперь обязательное страхование вкладов физических лиц дополняется страхованием вкладов малого бизнеса – организаций, входящих в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (Реестр МСП).

Для поддержания в актуальном состоянии информации о принадлежности клиента к МСП компания «ПрограмБанк» создала новый модуль «Проверка по реестру МСП» . Возможности этого модуля:

Проверка всех новых клиентов на принадлежность к реестру малого и среднего предпринимательства через СМЭВ.

Сверка данных по текущим клиентам с реестром МСП с заданной периодичностью и автоматическое обновление информации о принадлежности клиентов к малому и среднему бизнесу.

Формирование журнала всех выполненных проверок на принадлежность к МСП, результатов проверок и изменений в справочнике клиентов.

С помощью модуля «Проверка по реестру МСП» банк имеет возможность:

Поддерживать актуальность информации о принадлежности клиента к малому и среднему бизнесу.

Минимизировать количество ошибок при формировании Реестра обязательств банка перед вкладчиками и формы 0409345.

Использовать информацию о принадлежности клиента к малому бизнесу в рамках процессов ПОД/ФТ.

Благодаря платформе Java EE модуль «Проверка по реестру МСП» может быть установлен в банке использующем любую АБС, независимо от производителя.

Справочная информация



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Источник: ПрограмБанк