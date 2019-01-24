С 1 января 2019 года вступил в силу закон 322-ФЗ, который внёс изменения в Федеральный Закон 177-ФЗ, регулирующий страхование вкладов физических лиц в России.
Теперь обязательное страхование вкладов физических лиц дополняется страхованием вкладов малого бизнеса – организаций, входящих в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (Реестр МСП).
Для поддержания в актуальном состоянии информации о принадлежности клиента к МСП компания «ПрограмБанк» создала новый модуль «Проверка по реестру МСП». Возможности этого модуля:
- Проверка всех новых клиентов на принадлежность к реестру малого и среднего предпринимательства через СМЭВ.
- Сверка данных по текущим клиентам с реестром МСП с заданной периодичностью и автоматическое обновление информации о принадлежности клиентов к малому и среднему бизнесу.
- Формирование журнала всех выполненных проверок на принадлежность к МСП, результатов проверок и изменений в справочнике клиентов.
С помощью модуля «Проверка по реестру МСП» банк имеет возможность:
- Поддерживать актуальность информации о принадлежности клиента к малому и среднему бизнесу.
- Минимизировать количество ошибок при формировании Реестра обязательств банка перед вкладчиками и формы 0409345.
- Использовать информацию о принадлежности клиента к малому бизнесу в рамках процессов ПОД/ФТ.
Благодаря платформе Java EE модуль «Проверка по реестру МСП» может быть установлен в банке использующем любую АБС, независимо от производителя.
Справочная информация
ПрограмБанк — является основателем рынка банковской автоматизации в России и работает на этом рынке уже 29 лет.
Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — « ПрограмБанк.ФронтОфис», « ПрограмБанк.АБС» и « ПрограмБанк.БизнесАнализ», системы для инвестиционных компаний — « ПрограмБанк.Инвест», страхового рынка — « ПрограмБанк.Страхование», и микрофинансового рынка — « ПрограмБанк.КредитМикро».
Согласно рейтингу российских поставщиков банковского программного обеспечения — IBS Sales League Table — компания «ПрограмБанк» стабильно входит в перечень лучших поставщиков банковского ПО в России. «ПрограмБанк» также стал победителем Национальной банковской Премии в номинации «За профессиональное обслуживание Интегрированной банковской системы».
Клиенты компании: Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФО «МигКредит», Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.
Источник: ПрограмБанк
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