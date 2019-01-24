Предложений о проведении экстренного заседания мониторингового комитета ОПЕК+ на фоне событий в Венесуэле не поступало, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

«Таких предложений в настоящее время ни от кого не поступало», — сказал Новак.

Отвечая на вопрос, может ли политический кризис в Венесуэле стать поводом для роста цен на нефть, министр отметил, что реакцию мирового рынка пока сложно предсказать: «Рынок очень сложный. И как он будет реагировать, сложно предсказать".