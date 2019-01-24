Население России на 1 января 2019 года составляло 146 793,7 тыс. человек, следует из данных Росстата. Большая часть россиян — 109,4 млн человек — проживает в городах. В сельских районах проживают более 37 млн человек.

Для сравнения: численность населения, по данным на 1 января 2018 года, составляла 146 880,4 тыс. человек, то есть за год россиян стало меньше на 86,7 тыс. человек. Последний раз численность населения России сокращалась в 2009 году. После этого число россиян росло.

Согласно данным о рождаемости, смертности и естественном приросте населения, в России до 2012 года постоянно наблюдалась естественная убыль населения (разница между числом родившихся и умерших).

В 2012 году тренд ненадолго удалось преломить — тогда число родившихся ненамного превысило количество умерших, а естественный прирост составил 2 тыс. человек. В 2013 году он составил 24 тыс. человек, в 2014-м — 30 тыс. человек, в 2015-м — 32 тыс., однако в 2016 году прирост сменился естественной убылью — 2 тыс. человек, а в 2017-м тенденция закрепилась — 135 тыс. человек.

О том, что в России наметился тренд на сокращение населения, в июле 2018 года предупреждали эксперты РАНХиГС и Института Гайдара. Они обратили внимание на то, что естественная убыль населения России за первые пять месяцев 2018 года ускорилась по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года и составила 147,2 тыс. человек (в январе — мае 2017 года — 111,8 тыс.).

Главной причиной такого положения дел эксперты назвали снижение числа рождений из-за вступления в детородный возраст малочисленного поколения женщин, родившихся в 1990-е годы. Так, количество родившихся в январе — мае 2018 года сократилось на 28,1% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Нивелировать естественное сокращение населения может миграция, однако число мигрантов, прибывающих в Россию с Украины и из стран Азии, сокращается и не может компенсировать растущую естественную убыль.