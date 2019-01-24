Международный валютный фонд заявил, что следит за ситуацией в Венесуэле и в своих действиях будет ориентироваться на решение международного сообщества.

«По поводу Венесуэлы: мы внимательно следим за быстро меняющейся ситуацией. Как и в других случаях, международное сообщество служит ориентиром для официального признания, и мы будем руководствоваться этим. Венесуэла сталкивается с многочисленными проблемами, и мы надеемся, что они разрешатся ради блага народа Венесуэлы», — написал представитель МВФ Джерри Райс на своей странице в Twitter.

В среду в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо в этот же день объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции.